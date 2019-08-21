مصلحة الليطاني تابعت مسح تعديات المتنزهات في البقاع الغربي

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، "انها تتابع مسح تعديات المتنزهات في قضاء ​البقاع الغربي​، حيث أجرت مسح استراحة السما قريبة لصاحبها ​علي عباس​ العمار في لوسي - يحمر، وتقوم حاليا بمسح استراحة المغارة لصاحبها حكمت عبد الله في قليا على ان تستكمل مسح باقي المتنزهات"، لافتة الى انها "تابعت اشغال بناء حماية الجدران في منطقة الصرفند على حدود الاستملاك، بعد تأمين المؤازرة الامنية من جهاز ​أمن الدولة​ و​استخبارات الجيش​".

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