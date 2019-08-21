فنيانوس عرض الاوضاع الراهنة مع اللقيس وهاشم

أجرى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه جولة أفق عامة مع زواره، حول الاوضاع الراهنة في البلاد والشأن الخدماتي التنموي.

وتناول الوزير فنيانوس مع وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ الوضع العام ورؤية الوزارة وخطتها الانمائية والالية التي ستقوم بها في هذا المجال لهذا العام، اضافة الى الخطوات المنوي اتخاذها لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين دون استثناء.

الوزير اللقيس اثنى على ما اطلعه عليه الوزير فنيانوس من خطط انمائية ستقوم بها الوزارة على صعيد الوطن ككل.

وتداول الوزير فنيانوس مع عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في الشؤون الانمائية المناطقية لحاصبيا- العرقوب- ​مرجعيون​ وضرورة ايلاء الاهتمام لكل ما يتعلق بالقضايا الخدماتية .

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هاشم طالب ​الحكومة​ بوضع خطة انقاذية للأزمة الاقتصادية. لافتاً الى ان الرؤية التنموية التي وضعها الوزير فنيانوس سيكون لها تأثير ايجابي على صعيد الانماء في المناطق النائية.

وتابع مع عضو “التكتل الوطني” النائب ​فريد هيكل الخازن​ الوضع السياسي والخدماتي. واطلع فنيانوس من المطران ​غي بولس نجيم​ و غابي دبانة رئيس تجمع جمعية ام النور في حضور المستشار بيار بعقليني، على نشاط الجمعية التي تعنى بتأهيل المدمنين على ​المخدرات​ ومتابعتهم بعد العلاج وبرامج الحركة الشبابية للمدمنين التي حازت على المرتبة الاولى من بين 22 دولة عالمية.

وشكروا الوزير على تلبيته السريعة تزفيت طريق مركزين تابعين للجمعية لمساعدة هؤلاء المدمنين العام المنصرم ، طالبين دعم الوزارة ايضاً بتزفيت طريق مركز متريت في الشمال تحسساً مع معاناة الناس.

وبحث فنيانوس الوضع الانمائي مع كل من النائب السابق نبيل دوفريج ثم مع رئيس بلدية صيدا السابق ​عبد الرحمن البزري​.