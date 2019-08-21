تشكيل لجنة فرعية لدرس اقتراح إنشاء مجلس بعلبك الهرمل ومجلس عكار والشمال

ناقشت ​اللجان النيابية المشتركة​، إقتراحي قانون الأول يتعلق بإنشاء مجلس ​بعلبك الهرمل​ والآخر بإنشاء مجلس عكار و​الشمال​، وتم الإتفاق على تشكيل لجنة فرعية وأعطيت اللجنة برئاسة النائب ​سمير الجسر​ مدة شهرين لدرس الاقتراحين والعودة الى ​اللجان المشتركة​.

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