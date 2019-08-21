جمالي: لإنشاء مجلسي إنماء عكار والشمال وبعلبك الهرمل سريعا

اعتبرت النائبة ​ديما جمالي​ خلال اجتماع ​اللجان المشتركة​ في ​مجلس النواب​ ان "انشاء مجلس لانماء عكار و​الشمال​ أصبح مطلبا شعبيا مهما وملحا، وكذلك الامر بالنسبة الى إنشاء مجلس لإنماء ​بعلبك​ - ​الهرمل​، من منطلق ترجمة شعار الانماء المتوازن لجميع المناطق الى افعال ورفع الغبن والاهمال اللاحق بهذه المناطق نتيجة غياب معظم الجهات الرسمية عنها".

وشددت على "ضرورة ان يضم مجلس انماء عكار والشمال منطقة طرابلس لما تعانيه من تقصير على مستويات عدة، لا سيما الانمائية، وخصوصا أنها عاصمة الشمال ومركز الثقل الشعبي والاقتصادي فيه"، مؤكدة انها "مع اقرار اقتراح القانون الذي تتم مناقشته بشكل سريع لأن الناس تعبوا وينتظرون اول خطوة تبعد شبح الاهمال والتقصير عن مناطقنا".