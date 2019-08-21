اعتبرت النائبة ديما جمالي خلال اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب ان "انشاء مجلس لانماء عكار والشمال أصبح مطلبا شعبيا مهما وملحا، وكذلك الامر بالنسبة الى إنشاء مجلس لإنماء بعلبك - الهرمل، من منطلق ترجمة شعار الانماء المتوازن لجميع المناطق الى افعال ورفع الغبن والاهمال اللاحق بهذه المناطق نتيجة غياب معظم الجهات الرسمية عنها".
وشددت على "ضرورة ان يضم مجلس انماء عكار والشمال منطقة طرابلس لما تعانيه من تقصير على مستويات عدة، لا سيما الانمائية، وخصوصا أنها عاصمة الشمال ومركز الثقل الشعبي والاقتصادي فيه"، مؤكدة انها "مع اقرار اقتراح القانون الذي تتم مناقشته بشكل سريع لأن الناس تعبوا وينتظرون اول خطوة تبعد شبح الاهمال والتقصير عن مناطقنا".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: لإنشاء مجلسي إنماء عكار والشمال وبعلبك الهرمل سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.