المفتي دريان: ذكرى إحراق المسجد الأقصى هي ذكرى أليمة وبشعه تنم عن حقد المحتل

اكد مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ خلال استقباله رئيس ​حزب الاتحاد​ النائب ​عبد الرحيم مراد​ أن "ذكرى إحراق ​المسجد الأقصى​ هي ذكرى أليمة وبشعه تنم عن حقد المحتل الذي لا يتوانى عن ايذاء أهلنا في ​فلسطين​ و​القدس​ الشريف وإيقاع الأضرار بالأقصى تحت حجج واهية لا قيمة لها ولا اصل، وقال إن هذه الذكرى ستبقى وصمة عار في سجل العدو الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين المباركة ولن يمحوها إلا تحرير ​بيت المقدس​ وتراب فلسطين كلها، مذكرا العالمين العربي والإسلامي بضرورة إيلاء فلسطين القضية المركزية الأولى اهتماماتهم والسعي الدؤوب الى توحيد صفهم وكلمتهم لمواجهة هذا العدو الغاصب المتغطرس الذي لن يدوم احتلاله طويلا للأرض التي باركها الله بإذنه تعالى".

كما استقبل وفداً من قيادة ​حركة أمل​ يحمل رسالة من قيادة الحركة لدعوة سماحة المفتي إلى مهرجان الذكرى 41 لتغييب سماحة الإمام السيد ​موسى الصدر​ التي ستقام في ​النبطية​ يوم السبت في 31 آب.

والتقى القنصل العام للسفارة المصرية في لبنان جواد سامي في زيارة وداعية، كما التقى رئيس جمعية ​الضرائب​ اللبنانية هشام المكمل، ثم رئيس تحرير جريدة ​اللواء​ الأستاذ ​صلاح سلام​.