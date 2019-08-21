بزي نقلا عن بري: كل المؤشرات قد تعطي لبنان فترة إضافية من أجل تصحيح المسار

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ في تصريح اثر لقاء الاربعاء إلى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ علق على التوقعات حول تصنيف "ستاندر أند بورز" معتبرا ان " كل المؤشرات الإيجابية التي حصلت ربما تعطي فترة إضافية ل​لبنان​ من أجل تصحيح المسار والأمور".

وأوضح انه "هناك موضوعات أخرى تناولها اللقاء بما يتعلق بتفعيل العمل البرلماني، فهناك شكاوى تحصل من خلال ادارة الكثير من الملفات ومجلس النواب عليه القيام بأدواره التشريعية والرقابة في هذا الصدد".

وعن موضوع ​ترسيم الحدود​، أشار بزي إلى ان "بري اعتبر ان ما ورد في بعض الصحف ليس مصدره هو وان كان بعض الكلام يعبر عن حقيقة في هذا الموضوع"، مؤكدا ان "بري مكلف بالتفاوض في ملف الحدود البحرية وما زال مكلفًا".