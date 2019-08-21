الرئيس عون: نبذل قصارى جهدنا من اجل ارساء الوحدة الوطنية والمساواة

أكد ​الرئيس ميشال عون​ في تصريح أمام وفد من ​بلدية دير القمر​ أن "من أهداف إقامتي هنا في ​بيت الدين​، المساعدة على توطيد الثقة والتوازن، ونبذل قصارى جهدنا من اجل ارساء الوحدة الوطنية والمساواة بين اللبنانيين".

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