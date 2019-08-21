هزة أرضية بقوة 3 درجات شعر بها اهالي بعض القرى في البقاع الاوسط

أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية "مرصد بحنس" عن "حصول ​هزة ارضية​ شعر فيها اهالي بعض القرى في ​البقاع الاوسط​ ولم تتجاوز قوتها 3 درجات من قياس ريختر وكان مركزها رياق وذلك عند الساعة الحادية عشرة والنصف دقيقة قبل ظهر اليوم".

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