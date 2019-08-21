"طعنات بالصدر والفخد".. القوى العاملة تكشف تفاصيل مقتل مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر وزير القوى العاملة، تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل.

وبحسب بيان اليوم، وجه الوزير المكتب، بتسهيل إجراءات نقل جثمان المتوفى لبلدته في مصر وفقا لرغبة أسرته، والتواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة هذه ملابسات، معربا عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وتواصلت الوزارة مع الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، للوقوف على تفاصيل الحادث، وأوضح أن المواطن كان يعمل بمهنة عامل عادي بمحافظة حائل بالمملكة، ومهنته بهويته عامل تربية مواشي، ويبلغ من العمر ٥٤ عاما، ويقيم بمحافظة المنيا، مركز بني مزار قرية أعطو عزبة يني الشرقية، ولديه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء.

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وقال الملحق العمالي، إن تقرير الطب الشرعي الصادر عن إدارة الطب الشرعي بحائل كشف عن أن حادثة القتل وقعت يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الماضي، مرجعًا سبب الوفاة إلى تلقي المتوفى عدة طعنات بيسار الصدر، وأعلى الفخذ الأيسر التي أدت إلى وفاته.

وتتابع القنصلية المصرية بالرياض عن طريق المستشار القانوني خالد الهواري مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية سير الإجراءات وكشف ملابسات الحادث الذي أودي بحياة المواطن المصري، كما قامت القنصلية بتسهيل جميع الإجراءات المختصة تمهيدا لنقل الجثمان إلى مسقط رأس المتوفي بمصر.

وتواصل الملحق العمالي ياسر غازي مع صاحب العمل للتنسيق معه بشأن نقل جثمان الفقيد، وصرف كافة حقوقه ومستحقاته، موضحا أن جثمان الفقيد يرقد حاليا بمستشفى حائل العام لحين انتهاء كافة الإجراءات مع السلطات السعودية تمهيدا لنقله ليدفن بقريته بناء على رغبة أسرته، التي قامت بعمل توكيل لابن عمه لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان.​