أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، جنيهين للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 695 جنيها مقابل 693 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 596 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 794 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5560 جنيها.

Advertisements

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء فوق مستوى 1500 دولارا الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1503.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة رويترز.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر اليوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو، الذي قرر خلاله البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.