مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، صعقاً، عقب ملامسة يده سلك كهربائي عار خاص بثلاجة المنزل، بدائرة مركز ساقلته، بسوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته، إخطاراً من المستشفى المركزي بوصول "أحمد. ح" 14 عاماً طالب، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة.
وقرر خاله "محمود. ح" 22 عاماً طالب، بأنه أثناء تواجد نجل شقيقته بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية، مما نتج عنه صعقه ووفاته.
وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.
حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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