وزيرة الهجرة: المرأة المصرية تلعب دورا محوريا في تقدم المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة العربية تعد مثالا للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها في محيطها العملي والاجتماعي، مما ساهم في تغيير الصورة الذهنية المأخودة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل، وإنما الواقع الحالي يشهد على تغلب المرأة على هذه الصورة بما حققته من نجاحات مبهرة في مختلف القطاعات والمناحي.

وحسب بيان، الأربعاء، أضافت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها بمؤتمر "الأديان من أجل السلام"، في نسخته العاشرة تحت شعار "رعاية مستقبلنا" والمنعقد بمدينة لينداو الألمانية، أن المرأة العربية في العقود الأخيرة قد شغلت العديد من المناصب الهامة والحيوية المؤثرة في بلادها، حتى وصلت لأن تصبح سفيرة ووزيرة تعمل على خدمة بلدها والدفاع عنها، وأصبحت عنصرا فاعلا في اتخاذ القرار في كثير من المجالات السياسية وغيرها من قطاعات العمل الاجتماعي، ويأتي كل ذلك بجانب دورها كربة منزل مسئولة عن تربية أبنائها، مما يمثل عبئا كبيرا عليها إلا أنها قادرة على أداء مختلف أدوارها بكفاءة عالية، حتى أصبح أبرز ما يميز المرأة هي قدرتها على المتابعة المستمرة والحرص والاهتمام، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقوم به من إشراك للمرأة المصرية وإبراز لدورها الفاعل في المجتمع.

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وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تعي الدور المؤثر والمهم للمرأة المصرية، وتتبنى مبدأ المساواة بين الجميع دون تفرقة على أساس الدين أو العرق، مؤكدة أن القيادة السياسية في مصر تشير لها بأنها الوزيرة المصرية وليست الوزيرة القبطية، وينعكس ذلك في دور المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي من خلال عدد من المبادرات التي تم إطلاقها في الأعوام الماضية وتستهدف في الأساس التصدي للأفكار المتطرفة والداعمة للفرقة والكراهية في عدد من المناطق، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية أيضا، إذ أن المرأة المصرية تلعب دورا محوريا في هذه المبادرات من أجل خدمة الوطن، فالداعيات المسلمات والمكرسات المسيحيات في الكنائس يعملن سويا في الكفور والنجوع والقرى؛ للحديث عن قبول الآخر والتعددية والسلام المجتمعي بهدف استعادة هذه الروح التي تتميز بها مصرعلى مدار التاريخ.

ولفتت إلى الدور الفاعل لمؤسسة الأزهر الشريف من خلال التصدي للعنف ضد المرأة وتجريم التحرش الجنسي والزواج المبكر للإناث، كما أنه من المقرر أن ينظم المؤتمر الأول العالمي لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة بحلول عام 2020، موضحة رعاية الدولة المصرية للحقوق السياسية للمرأة المتمثلة في عدد النائبات البرلمانيات بالبرلمان المصري والذي وصل إلى 95 نائبة، فضلا عن التعديلات الدستورية التي أقرت بزيادة نسبة تمثيل المرأة حتى تصل لـ 25 %، فهذه هي الصورة الصحيحة والواقعية عن طبيعة الحياة المصرية في الوقت الراهن ودور المرأة المصرية الآن.

كما صرحت وزيرة الهجرة بأن القيادة السياسية في مصر تعطي الأولوية لمكافحة الإرهاب وزيادة الحوار المجتمعي بين الأديان، حيث إن مصر الجديدة تقف على مساحة واحدة من جميع أبناء الشعب بمختلف طوائفهم، كما أن ذلك ينطبق على وضع السوريين في مصر أيضًا، والذين يتم معاملتهم كجزء من هذا البلد وليسوا لاجئين، لأن مصر تفتح أبوابها دائما للجميع.