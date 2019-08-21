نعمات عبد الله أول امرأة تتولى رئاسة القضاء فى السودان

أعلن المجلس العسكرى السودانى تعيين نعمات عبدالله خير كأول قاضية للمحكمة العليا، ، رئيسة للقضاء في السودان خلال المرحلة الانتقالية.
وتشكل المجلس السيادى للسودان، والمكون من 11 عضوًا، وادى الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي سيتولى رئاسة مجلس السيادة اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء هو وأعضاء المجلس.
و القاضية نعمات عبدالله محمد خير من مدينة الكاملينبولاية الجزيرة.
- تدرجت القاضية نعمات في السلك القضائي وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
- انضمت إلى السلطة القضائية مطلع ثمانينيات القرن الماضي وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وتدرجت فى السلك القضائى حتى أصبحت قاضى محكمة عليا.
- وتعتبر من مؤسسى نادى القضاة السوداني وغيرمنتمية سياسيا لأى حزب وبحسب مقربين منها تعاملوا معها قضائيا مواقفها مهنية مشهودا لها بالنزاهة والاستقامة وفق متابعة موقع اخبار السودان .
- رفضت طعن وزارة الأوقاف التابعة للرئيس المعزول عمر البشير في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية، التي شكلت لجنة لإدارتها في 2013.
- عارضت النظام المخلوع وشاركت في الحراك الثوري وكانت ضمن القضاة المشاركين في ابريل بموكب القضاء اضافة الى وقفات احتجاجية اخرى بالاضافة الى تواجدها في ساحة القيادة .
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