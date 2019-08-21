‎ مقتل 6 جنود هنود في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الباكستاني في "كشمير"

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أنه رد بقوة على إطلاق النار الذي وصفه بـ"الاستفزازي" من قبل القوات الهندية على جانب باكستان من الخط

الفاصل في إقليم كشمير- المتنازع عليه .وأفاد الجيش - في بيان له بثته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - بأنه قتل ستة جنود هنود بينهم ضابط.. مشيرا إلى أن القوات الهندية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في منطقة "تتا باني" على الخط الفاصل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين باكستانيين.