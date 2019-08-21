أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أنه رد بقوة على إطلاق النار الذي وصفه بـ"الاستفزازي" من قبل القوات الهندية على جانب باكستان من الخطالفاصل في إقليم كشمير- المتنازع عليه .
وأفاد الجيش - في بيان له بثته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - بأنه قتل ستة جنود هنود بينهم ضابط.. مشيرا إلى أن القوات الهندية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في منطقة "تتا باني" على الخط الفاصل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين باكستانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 جنود هنود في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الباكستاني في "كشمير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.