وزير خارجية روسيا: مستعدون لمواجهة الضغوط على فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تتضامن دائمًا مع فنزويلا، مؤكدًا استعداد موسكو لمواجهة الضغوط على كاراكاس.

وقال لافروف، مخاطبًا نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجز، في مستهل لقائهما في موسكو اليوم الأربعاء:

"لقد كنا دائمًا ملتزمين بمبادىء القانون الدولي، وسنكون دائمًا متضامنين معكم، ونحن نؤيد حق كل بلد في اختيار مسارات التنمية الخاصة به، ونعارض بشكل قاطع أي أساليب للابتزاز والضغط أحادي الجانب".من جانبها، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي أنها تحمل رسالة شكر من الرئيس نيكولاس مادورو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لفنزويلا، قائلةً: "إنه لمن دواعي سرورنا دائمًا أن نكون مع الشعب الروسي الشقيق".