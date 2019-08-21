برلماني روسي: واشنطن تحاول جر موسكو لسباق تسلح جديد

صرح عضو لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي(الغرفة العليا للبرلمان)، فرانز كلينتسيفيتش، بأن الولايات المتحدة تحاول جر روسيا إلى سباق تسلح جديد، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ إجراءات لضمان أمنها القومي بدون الإضرار باقتصادها.

وقال كلينتسيفيتش لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لقد أصبح من الواضح أن الولايات

المتحدة بدأت سباق تسلح جديد وتحاول جر روسيا إليه بهدف إرهاق بلادنا اقتصادياً"، مؤكدا أن موسكو لا تنوي التنافس مع الولايات المتحدة في هذا المجال من دون إدراك العواقب المترتبه عليه. وأضاف:" يتعين على الأميركيين أن لا يعيشوا أوهاماً لأن قدراتنا الحالية في مجال التقنيات العسكرية المتقدمة تسمح لنا بحل مسألة التوازن الاستراتيجي بدون التسبب في أي ضرر في المجالين لاقتصادي والاجتماعي لبلدنا".وأوضح كلينتسيفيتش أن تطوير واختبار الصواريخ الأميركية المحظورة بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية تزامن مع الحديث عن دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة السبع الكبار، معتبرا أن هذه الدعوة مجرد مناورة لتشتيت الانتباه.