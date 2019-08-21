ألمانيا: دعمنا القوات الأمريكية ببلادنا خلال 7 سنوات بـ243 مليون يورو

دعمت الحكومة الألمانية القوات الأمريكية المنتشرة على الأراضي الألمانية، خلال الأعوام السبعة الماضية، بمبلغ 243 مليون يورو.
إلى جانب المشاركة في نفقات بناء خاصة بالقوات الأمريكية.
وذكرت وزارة المالية الألمانية -في ردها على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار بريجيته فرايهولد- أن هذه النفقات كانت استحقاقات لموظفين سابقين أو لإدارة أراضٍ ومبانٍ،
2019 لإجراءات بناء عسكرية تخص شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألمانيا، والتي بلغت قيمتها 480 مليون يورو، ذهبت حصرًا تقريبًا لصالح الولايات المتحدة.
وبحسب الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء، فإن الأموال التي حددتها الحكومة الألمانية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تنشر حاليًا نحو 35700 جندي في أربع ولايات ألمانية، نصفهم (18459 جنديا) في ولاية راينلاند-بفالتس، و11689 جنديا في ولاية بافاريا، و3036 جنديا في ولاية بادن-فورتمبرج، و2471 في ولاية هيسن.
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