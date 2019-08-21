غارة أمريكية تستهدف عناصر القاعدة بين مأرب والبيضاء

استهدفت غارة أمريكية موقعاً لعناصر تنظيم القاعدة في منطقة المشيريف على الحدود بين محافظتي البيضاء ومأرب . ووفقاً لمصادر يمنية فإن الغارة استهدفت الموقع الذي كان يتحصن فيه عناصر القاعدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. استهدفت الموقع الذي كان يتحصن فيه عناصر القاعدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت عمليات منذ يناير 2016 باستهداف عناصر تنظيم القاعدة حين قامت بعملية إنزال جوي، وصفت بالعملية النوعية في محافظة البيضاء وسط اليمن. وتواصلت العمليات الأمريكية باستهداف المتطرفين في محافظات مأرب والجوف والبيضاء.

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