مراسم خاصة لدفن ملكة الأردن السابقة

أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا أعلن فيه وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، الملكة السابقة للأردن ووالدة الأميرة عالية بنت الحسين.
والأميرة دينا هي الزوجة الأولى للملك حسين بن طلال، ملك الأردن الأسبق، وولدت في الإسكندرية بمصر عام 1928، وقبلزواجها من الملك حسين كانت تعمل كمحاضرة بجامعة القاهرة، تدرس الأدب الإنجليزي والشعر.
وتزوجت الملك حسين في 1955، ثالث ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، وانفصلت عنه في 1957 بعدما أنجبت منه الأميرةعالية أخت الملك عبد الله من الأب.
والأميرة دينا أول من حصلت على لقب ملكة الأردن سابقا بصفتها الزوجة الأولى للملك حسين.
وأعلن الديوان الملكي الأردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن جثمان الملكة السابقة سيشيع بعد الصلاة عليها ظهر اليوم الأربعاء في مسجد الحرس الملكي في عمان، وأكد أنه سيقام "مراسم خاصة" لجثمانها.
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