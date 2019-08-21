الصين: سنفرض عقوبات على شركات أميركية بشأن صفقة الأسلحة لتايوان

نددت الصين، اليوم الأربعاء، ببيع الولايات المتحدة 66 طائرةً حربية من نوع "أف-16" إلى تايوان، وتعهدت بفرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في بيع هذه الطائرات.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي، "ستتخذ الصين كافة التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في عملية بيع الأسلحة هذه إلى تايوان".

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كانت الولايات المتحدة قد وافقت على بيع تايوان 66 مقاتلة "إف-16" في صفقة تقدر قيمتها بثمانية مليارات دولار.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في معرض الإعلان عن هذه الصفقة، "إنّها تتفق مع التزامنا بالحفاظ على قدرات الدفاع الذاتي لتايوان".