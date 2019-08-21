الشرطة العراقية تعتقل 5 داعشيات جنوب الموصل

اعتقلت قوات الأمن العراقية في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، اعتقال خمس نساء ينتمين لتنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة الموصل كبرى مدن المحافظة. وقال النقيب معتز فؤاد من شرطة نينوى إن" الشرطة المحلية اعتقلت اليوم خمس داعشيات خلال تواجدهن بمنزل في قرية اللزاكة ضمن ناحية القيارة (60 كم جنوب الموصل): سوريتان وليبية وعراقيتان". وأشار المصدر إلى أن" قوات الشرطة اقتادتهن إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهن وعرضهن على القضاء العراقي". ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش المتشدد التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في معظم مناطق البلاد.

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