مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في نابلس والاحتلال يهدم منزلاً بالقدس

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في سبسطية شمال مدينة نابلس. وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها. Advertisements اقرأ أيضاً... الاحتلال يهدم مباني في "صور باهر" بالقدس من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلاً في بيت حنينا وأخطرت أكثر من 20 منشأة بالهدم والإخلاء شمال مدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر مقدسية أن المنزل يقع في حي العقبة وأن جنود الاحتلال أغلقوا المنطقة وانتشروا بكثافة في محيط المنزل قبل هدمه بجرافة عسكرية. كما وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت في محيط جدار الضم والتوسع قرب مخيم قلنديا تركزت في حي المطار الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة لمحاكم الاحتلال بخصوص منشآتهم. واليوم، تم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.

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