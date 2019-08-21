الصين توقف موظفاً في القنصلية البريطانية في هونج كونج

أكدت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، توقيف موظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج، فقد الاتصال به في الثامن من أغسطس في أجواء من التوتر بسبب التظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن "الرجل وُضع قيد التوقيف مدة 15 يوماً في شينزن المدينة الصينية المجاورة لهونج كونج لمخالفته قانوناً حول الأمن العام"، مضيفاً أن "تشنغ مواطن صيني. لذا، فإن القضية شأن داخلي صيني تماماً".

وعلى الصعيد نفسه، قالت بريطانيا أمس الثلاثاء إنها "قلقة للغاية" حيال تقارير عن اعتقال موظف في قنصليتها.

اقرأ أيضاً... زعيمة هونج كونج تعرب عن رغبتها في الحوار لتهدئة المحتجين

Advertisements

وأضاف ممثل لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، في بيان صادر عن سفارة لندن لدى بكين، "نحن قلقون للغاية حيال تقارير عن اعتقال عضو في فريقنا أثناء عودته إلى هونج كونج من شينزن".

وأوضح "نقدم الدعم لأسرته ونسعى إلى مزيد من المعلومات من سلطات إقليم قوانغدونغ وهونج كونج".

وأكدت أسرة تشنغ اختفاءه في منشور على موقع "فيسبوك" مساء أمس الثلاثاء، قائلة: إنه سافر من هونج كونج إلى شينزن صباح الثامن من أغسطس في رحلة عمل.

يشار إلى أن بكين تتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالتدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج وهو ما تنفيه تلك الدول.