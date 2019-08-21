إندونيسيا ترسل تعزيزات إلى بابوا الغربية لمواجهة الاضطرابات

أعلنت شرطة إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أنها سوف ترسل 1200 فرد من قواتها إلى مقاطعة بابوا الغربية مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد طلاب من بابوا في جزيرة جاوة الرئيسية لليوم الثالث.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية محمد إقبال إن المحتجين أضرموا النار في سوق تقليدي ومبان حكومية أخرى في بلدة فاكفاك في أحدث أعمال عنف.
وأوضح إقبال أنه سيتم إرسال أفراد إضافيين إلى مانوكواري وسورونج، حيث أضرم المتظاهرون النار في المباني أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء.
وذكر إقبال: "الوضع تحت السيطرة. نعطي الأولوية لإجراءات الإقناع ونتواصل مع الشخصيات المؤثرة فى المجتمع".
وتظاهر الآلاف من الأشخاص في بابوا الغربية يومي الأحد والإثنين وأضرموا النار في العديد من المباني الحكومية رداً على حملة إجراءات صارمة ضد طلاب بابوا في جاوة الشرقية الذين كانوا يحتجون للمطالبة بحق تقرير المصير لمنطقتهم يوم الجمعة الماضي.
وكثفت قوات الأمن الإندونيسية عملياتها في بابوا بعد أن قتل إرهابيون نحو 20 شخصاً من عمال البناء الذين كانوا ينشؤون طريقاً في ديسمبر.
وتشكل مقاطعتا بابوا وبابوا الغربية النصف الإندونيسي من شبه جزيرة بابوا أما نصف شبه الجزيرة الآخر فهو دولة بابوا غينيا الجديدة.
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