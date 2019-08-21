الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

قال المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "جاهزة" لاستئناف المحادثات الثنائية مع كوريا الشمالية المتوقفة منذ عدة أشهر.

وتوقفت المحادثات منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

ولم تتمكن واشنطن وبيونج يانج حينها من التوصل لتفاهم حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية عن هذا البلد.

لكن يبدو أن إنهاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونج يانج فعلاً عدائياً، الثلاثاء قد أسهم في فتح الطريق من جديد لاستئناف المحادثات.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية ستيفن بيغون، "نحن جاهزون للبدء بالمناقشات مجرد تلقينا لأخبار من نظرائنا الكوريين الشماليين".

وجاء إعلانه من العاصمة الكورية الجنوبية سول حيث يقوم بزيارة، في ختام لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون.

Advertisements

اقرأ أيضاً... ترامب يتلقى "رسالة رائعة" من زعيم كوريا الشمالية توضح أسباب إطلاق الصواريخ الأخيرة

وأشارت شائعات، نشرتها الصحافة، إلى لقاء محتمل بين الأميركيين والكوريين الشماليين في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. ويمكن أن يعقد خلال زيارة بيغون إلى كوريا الجنوبية التي بدأت الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام.

في سياق منفصل، نفى الدبلوماسي الأميركي معلومات صحافية تشير إلى تعيينه في منصب دبلوماسي في روسيا، مؤكداً أنه "ملتزم تماماً" بمهمته الحالية.

وتندد كوريا الشمالية بالتدريبات الأميركية-الكورية الجنوبية المشتركة وتعتبرها تحضيراً لغزو مستقبلي لأراضيها.

ووصفت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين بأنه "وقح" لأنه يريد استئناف الحوار الكوري-الكوري رغم الاستمرار في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر في 10 أغسطس أن كيم جونج أون قال له، في رسالة، إنه يريد استئناف المفاوضات فور نهاية المناورات بين سول وواشنطن.