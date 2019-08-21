السودانيون يتطلعون لأداء مجلس السيادة اليمين اليوم

يتطلع السودانيون، اليوم الأربعاء، إلى أداء المجلس السيادي اليمين إيذاناً ببدء المرحلة الانتقالية وانتهاء أشهر من الاحتجاجات.

يأتي ذلك بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم في السودان اكتمال تشكيل المجلس السيادي الحاكم الجديد، بعد أيام من توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، تشكيلة المجلس السيادي في السودان، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وسيؤدي البرهان اليمين الدستورية اليوم الأربعاء في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء، ثم يليه بقية أعضاء المجلس السيادي العشرة الآخرين، "الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح".

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ويأتي الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة تنفيذاً للوثيقة الدستورية التي وقعها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قبل أيام، وتبدأ بموجبها مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وسيحل هذا المجلس السيادي، محلّ المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

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