أستراليا تنضم لتحالف تأمين الملاحة في مضيق هرمز

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، أن أستراليا ستنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.

وقال موريسون إن بلاده ستنضمّ إلى قوة بحرية بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم لهذا التحالف.

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان مايك بومبيو ومارك إسبر طلبا خلال زيارة إلى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر أن تساهم أستراليا في تسيير دوريات لحماية سفن الشحن أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في يونيو إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة في مضيق هرمز وحمّلت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

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