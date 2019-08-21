واشنطن تهدد من يدعم أو يسمح برسو السفينة الإيرانية المتجهه إلى سوريا



أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ليل الثلاثاء الأربعاء 21 أغسطس/آب 2019، أن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية.



وقال بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح للسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة» . وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجدداً إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك» .



وغادرت الناقلة «أدريان داريا 1» التي كانت تعرف باسم «غريس 1»، جبل طارق يوم 18 أغسطس/آب. وأظهرت بيانات تتبع السفن، الثلاثاء، أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.



وفي وقت سابق، أصدر القضاء الأمريكي مذكرة احتجاز الناقلة الإيرانية وشحنة النفط التي تحملها، وذلك بعد أن رفضت جبل طارق طلباً أمريكياً بمواصلة توقيفها، معللة موقفها بأن القوانين الأوروبية لا تسمح بذلك.



ونفت اليونان تلقيها أي طلب برسو «أدريان دريا-1» في موانئها، في حين تمتنع طهران عن كشف وجهة السفينة، مكتفية بالقول إنها «تواصل مسيرها في المتوسط، وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة لها» .



سفينة إيرانية أخرى في دبي

وكانت قناة فوكس نيوز الأمريكية أعلنت أن ناقلة محملة بالنفط الإيراني متجهة إلى سوريا ستتوقف في دبي للتزود بالوقود، مما يشكل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، حسب ما جاء في موقع الجزيرة نت.



الناقلة اسمها «بونيتا كوين»، وحُملت يوم 2 أغسطس/آب الجاري بنحو 600 ألف برميل في جزيرة خَرْج الإيرانية، وستفرغ حمولتها في سفينتين سوريتين تحملان اسم «القادر» و «الياسمين» في البحر الأبيض المتوسط بعد انطلاقها من دبي في رحلة تستغرق شهوراً، حيث ستمر بالقرن الإفريقي إلى البحر المتوسط، وهذا الخطوة ستكون انتهاكاً إضافياً للعقوبات التي أصدرتها واشنطن.





بحسب وجهتها الحالية، أوضحت خدمة «تانكر تراكرز» أن ارتفاع الجزء المغمور من الناقلة العملاقة لا يتيح لها عبور قناة السويس، ما سيجبرها على التخفيف من حمولتها، والتي تُقدَّر بنحو 2.1 مليون برميل نفط، أي أن الناقلة لابد أن تفرغ نحو مليون برميل نفط لتتمكن من عبور قناة السويس، ومن المستبعد أن يحدث ذلك في إحدى الدول الأوروبية أو مصر.



الخدمة أضافت أن عمق الناقلة تحت الماء يجب ألا يتجاوز 17.32 متر، إلا أنه يبلغ حالياً 22.1 متر، ورغم إبحارها في مسار نحو مدينة كالاماتا في اليونان، فإن خبراء «تانكر تراكرز» يرجحون أن تتجنب إيران المياه الأوروبية، وأن تفضل الإبحار في المياه الدولية.



هل يكون الحل في تركيا؟



رجحت المؤسسة أن تتجه «أدريان داريا 1» إلى ميناء بنديك بإسطنبول التركية، حيث توجد ناقلة إيرانية أخرى تجري إصلاحات، اسمها «تور 2″، ليتم نقل النفط إليها قبل أن تعود إلى السويس، بحسب تقرير لموقع عربي 21.

السيناريوهات المتاحة

السؤال الآن ماذا يمكن لإدارة ترامب أن تفعل كي تحرم طهران من اكتمال انتصارها الذي لا شك أنه تحقق بالفعل؟

من الناحية القانونية، يعتبر الأمر القضائي بمصادرة الناقلة والذي أصدرته محكمة فيدرالية أمريكية بدون قيمة حقيقية من الناحية القانونية، لأن واشنطن فقط هي من تصنف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية، كما أنه لا يوجد دليل على أن الناقلة تابعة للحرس الثوري، وبالتالي من غير المرجح أن تتخذ سلطات أي دولة أخرى إجراء قانونياً ضد الناقلة بناء على مذكرة المصادرة القضائية الأمريكية، وهذا ما حدث من سلطات جبل طارق.



وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يدرك ذلك بالطبع، وأكد عليه في تعليقه على إصدار مذكرة الاحتجاز الأمريكية بقوله إن الولايات المتحدة ليس لديها أساس قانوني تستند إليه في إصدار مذكرة احتجاز، وإن هذه المذكرة «محركة سياسياً لتحدث المزيد من التصعيد» .



من الناحية السياسية، تبدو خيارات واشنطن أيضاً محدودة في ظل عدم وجود اتفاق من أي دولة تقريباً مع السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران، وخصوصاً بعد أن باعدت لندن بينها وبين الموقف الأمريكي مؤخراً في مسألة الناقلة لأسباب عديدة، أبرزها انشغال لندن بمسألة مغادرة الاتحاد الأوروبي واحتجاز طهران لناقلة بريطانية من المرجح إطلاق سراحها قريبًا.



ومن الناحية العسكرية، من المؤكد أن يؤدي إقدام واشنطن على احتجاز الناقلة بالقوة العسكرية في المياه الدولية إلى فتح أبواب الأزمة على كل الاحتمالات، فإيران سترد قطعاً بصورة أعنف، مما قد يُشعل مواجهة عسكرية مفتوحة أصبح واضحاً وضوح الشمس الآن أن ترامب – المشغول بحملته الانتخابية للبقاء في البيت الأبيض – لا يريدها ولن يقدم عليها رغم تهديداته المتكررة.



السيناريو الأقرب إذاً هو أن تحاول واشنطن تعطيل الناقلة عن طريق ممارسة ضغوط سياسية وربما التهديد بعقوبات كما فعلت الآن مع اليونان، لكن توجُّه الناقلة إلى ميناء تركي مثلاً للتخفيف من حمولتها – بحسب السيناريو الذي رجحه خبراء تتبع السفن – ربما يُفسد المساعي الأمريكية.



الخلاصة هنا أن انتصار إيران في معركة الناقلة بإطلاق سراحها من جبل طارق يبدو انتصاراً كاملاً لا ينقصه سوى مشهد عودة الناقلة إلى إيران لتبدأ الاحتفالات، إلا إذا وجد صقور الإدارة الأمريكية بومبيو وجون بولتون وغيرهما وسيلة لإقناع ترامب باستخدام الخيار العسكري لإعادة احتجاز الناقلة، وساعتها لا أحد يدري إلى أين سيؤدي هذا الخيار.



المصدر: وكالات

