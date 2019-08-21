الصين تعلن احتجاز موظف بالقنصلية البريطانية لدى هونغ كونغ بعد يوم من اختفائه



كشفت بكين، الأربعاء، عن مصير موظف بالقنصلية البريطانية بعد يوم على إعلان لندن اختفائه في الصين، مشيرةً أنه موجود لديها رهن الاحتجاز الإداري في مدينة شجن.



وقال متحدث الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، في تصريح صحفي الأربعاء، إن الموظف البريطاني محتجز في مدينة شجن جنوب غربي البلاد لمدة 15 يوم، دون توضيح سبب احتجازه.



والثلاثاء، أعربت الخارجية البريطانية عن "قلقها البالغ" إزاء اختفاء أحد موظفي قنصليتها لدى مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم، عقب دخوله الصين في رحلة عمل، بحسب بيان صادر عنها.



وذكر البيان أن الخارجية البريطانية تطلب معلومات من حكومة هونغ كونع ومقاطعة غواندونغ، بشأن مصير الموظف الذي تم احتجازه أثناء عبوره من مدينة شنجن الصينية إلى هونغ كونغ، دون مزيد من التفاصيل.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن الموظف المختفي يدعى سيمون شنغ مان كيت، وهو مسؤول التجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكتلندية الدولية بالقنصلية.



وأوضحت أن كيت كان حضر حدثًا تجاريًا في مدينة شنجن، في 8 أغسطس / آب الجاري.



وتشهد مقاطعة هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ 1997، وتخضع لسيطرة الصين، احتجاجات غير مسبوقة ضد مشروع قانون مقترح لتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى حكومات الصين وماكوا وتايوان.



يشار أنه في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، طلبت الخارجية الصينية من الحكومة البريطانية عدم التدخل في أزمة "هونغ كونغ" والشؤون الداخلية للصين.



وجاء طلب بكين، ردًا على إجراء وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اتصالا هاتفيا مع الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ، كاري لام.

المصدر: الأناضول