برلين.. ألفا شرطي في مداهمات “الاتجار بالبشر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:12 مساءً - مشاركة

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يجري أكثر من 1900 شرطي عمليات تفتيش في أماكن في العاصمة الألمانية فيما يتعلق بتحقيق في الاتجار بالبشر.

وذكرت تغريدة على موقع تويتر من مكتب المدعي العام في برلين صباح الأربعاء أن عناصر الشرطة الاتحادية يبحثون في أكثر من 100 منزل وشركة في جميع أنحاء المدينة.

وقال المكتب إن المداهمات تستند إلى مزاعم الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال في العمل والاتجار المنظم بالأجانب للعمل في البناء.

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المصدر وكالات