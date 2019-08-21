واشنطن مستعدة لاستئناف المفاوضات التجارية مع بيونغيانغ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:12 مساءً - مشاركة

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قال المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية إن واشنطن مستعدة لاستئناف المفاوضات التجارية مع كوريا الشمالية.

وأدلى ستيفن بيغون بهذه التصريحات الأربعاء، بعد يوم من إنهاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمناورات عسكرية دورية، تصفها كوريا الشمالية بأنها “تدريب على الغزو”.

وخلال المناورات، صعدت كوريا الشمالية من التوترات بإجراء عدة تجارب صاروخية.

وقال بيغون لصحفيين في سول “مستعدون للمشاركة بمجرد أن نسمع من نظرائنا في كوريا الشمالية”.

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يذكر أن المفاوضات بين واشنطن وبيونغيانغ انهارت بعد القمة الثانية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بفيتنام في فبراير الماضي، دون التوصل لأي اتفاق.

والتقى ترامب كيم مرة أخرى على الحدود الكورية أواخر يونيو الماضي، واتفقا على استئناف المفاوضات.

المصدر وكالات