تحديد أعضاء “السيادي” السوداني.. والقسم اليوم

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أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين الكباشي تشكيلة المجلس السيادي في السودان، مشيرا إلى أن رئيس المجلس والأعضاء سيؤدون اليمين القانونية اليوم أمام رئيسة القضاء.

وأعلن كباشي عن خطواتِ تولي المسؤولينَ الجدد لمناصبهم في السودان، حيث سيؤدي الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا للمجلس السيادي في الحادية عشرة من صباح الأربعاء بتوقيت السودان.

وقبل ذلك ذكرت مصادر في قوى الحرية والتغيير السودانية، أن عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال، هدد باستئناف القتال إذا تم اختيار صديق تاور مرشح قوى التغيير لمجلس السيادة.

مرشحو الحرية والتغيير

وتسلم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي. وجاء ذلك خلال اجتماع عاجل بين الانتقالي والتغيير لإجازة القائمة النهائية للسيادي.

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وفي وقت سابق، الثلاثاء، حسمت قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي.

وقالت مصادر إنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحافي عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم.

المصدر: – قناة العربية