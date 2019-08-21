طهران: ناقلة نفط إيرانية تعرضت لعطل فني البحر الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قالت طهران، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لعطل فني البحر الأحمر لكن وضعها آمن وطاقمها سليم. وأفاد مراسل العربية أن سفينة النفط الإيرانية ” HELM “، تعرضت لخلل فني منذ صباح يوم أمس في مياه البحر الأحمر. وأكدت مصادر لـ العربية، أن السفينة الإيرانية لم تطلب نداء إستغاثة من الدول القريبة، رغم مضيها يوم كامل في عرض البحر دون تحرك. Advertisements المصدر: – قناة العربية

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