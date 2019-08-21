كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساو باولو تغرق فى الظلام بسبب دخان كثيف من حرائق الأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت الصور الجوية لمدينة ساو باولو البرازيلية، التي تغطى بدخان كثيف من حرائق الأمازون، حيث يخشى الكثيرون من أن تصاعد موجة الغابات يؤدي إلى كارثة بيئية.

وغرقت ساو باولو- وهي أكبر مدينة في البرازيل- في ظلام دامس عند منتصف يوم الإثنين، مع بيانات الرصد الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تظهر عمود دخان كبير ينتشر جنوب شرقًا إلى المحيط الأطلسي.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، تُظهر الصور التي تم التقاطها في حوالي الساعة 4:30 مساءً أنه تم إجبار السيارات على تشغيل المصابيح الأمامية من أجل التعامل مع الرؤية المنخفضة.

وسجلت حرائق الغابات في غابات الأمازون المطيرة رقماً قياسياً هذا العام، حيث اكتشف 72843 حريقاً حتى الآن من قبل مركز أبحاث الفضاء البرازيل، وتمثل الزيادة زيادة 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 ، وهي الأعلى منذ أن بدأت السجلات في عام 2013.

واكتشفت صور الأقمار الصناعية 9،507 حرائق غابات جديدة في البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية وحدها، معظمها في حوض الأمازون، موطن أكبر غابة استوائية في العالم تعتبر حيوية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.