كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول روسي يرفض التلميحات بعودة بلاده إلى مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض برلماني روسي بارز اليوم الأربعاء تلميحات من جانب رئيسي فرنسا والولايات المتحدة هذا الأسبوع بأنه من الممكن أن تعود روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وتم استبعاد روسيا من مجموعة السبع كعضو ثامن، حيث أصبحت المجموعة تضم الآن سبع دول، منذ خمس سنوات كعقوبة لضمها شبه جزيرة القرم من جارتها أوكرانيا رداً على إطاحة كييف برئيس أوكرانيا الموالي لروسيا في ذلك الوقت.

وتبنت جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع الحالية عقوبات ضد روسيا عقب ضم شبه جزيرة القرم.

وقال كونستنتين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ التابع للبرلمان الروسي، إن إعادة الانضمام إلى المجموعة سوف يضفي الشرعية على تلك العقوبات.

Advertisements

وذكر كوساتشيف في بيان عبر صفحته على فيس بوك: "بالنسبة لروسيا لا يمكن أن يكون هذا مقبولاً".

وذكر : "بما أن روسيا تخضع لعقوبات من دول مجموعة السبع ... فإن العودة الافتراضية لبلدنا إلى هذه الهيئة في ظل الظروف الراهنة تعني الاعتراف المتعمد بعدم المساواة في حقوق وفرص الأعضاء".

وأشار كوساتشيف إلى أنه حتى إذا تم رفع العقوبات، فإن الروس لا يمكنهم العودة إلى هيئة "سبعة ضد واحد". واقترح السماح لاقتصادات بازغة أخرى مثل الصين والهند - الحليفتان لروسيا - بالدخول في المجموعة .

تضم المجموعة حالياً الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وتم تأسيسها منذ عام .1975 ومن المقرر أن تعقد القمة التالية لمجموعة السبع مطلع الأسبوع المقبل في بياريتز جنوبي فرنسا.