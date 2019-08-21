كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الهندي يوافق على إصلاح مقرات الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الهند في تحديث جيشها، وكخطوة أولى، وافق وزير الدفاع الهندي، على إعادة تنظيم مقر الجيش بتأكيد أكثر أهمية على مكافحة الفساد وهيئة مخولة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.

يأتي قرار وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تشكيل قيادة موحدة للأجنحة الثلاثة للقوات المسلحة برئاسة رئيس أركان الدفاع.

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وقال "مودي"، خلال خطابه إلى الشعب يوم الاستقلال الهندي في 15 أغسطس: "... بعد تشكيل هذا المنصب - رئيس أركان الدفاع -، ستحصل جميع القوى الثلاث على قيادة فعالة على أعلى المستويات. نظام رئيس أركان الدفاع، هو نظام مهمة هام وجذاب للغاية في حلمنا لإصلاح وتيرة هندوستان الاستراتيجية في العالم".

أعطى "سينج" موافقته على إنشاء خلية يقظة مستقلة تحت قيادة رئيس أركان الجيش مباشرة، مع ضم ضباط من القوات الجوية والبحرية أيضًا. حاليًا، يتم التعامل مع وظيفة اليقظة من قبل وكالات متعددة.

إلى جانب الحفاظ على السلامة الإقليمية للأمة، ينتشر الجيش أيضًا في مناطق الاضطرابات في البلاد، وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية وفي جامو وكشمير المضطربة. في كثير من الأحيان، تنشأ شكاوى من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أفراد الجيش من هذه المناطق. وتتراوح الادعاءات بين القتل الجماعي والاختفاء والتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي.