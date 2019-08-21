كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يابانى: كوريا الشمالية صغرت حجم الرؤوس النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية، في تقرير لم يكشف عن مصدره اليوم الأربعاء، أن اليابان رفعت تقديرها لقدرة كوريا الشمالية على امتلاك أسلحة نووية في كتاب أبيض سنوي للدفاع، قائلة إنّ بيونج يانج نجحت فى تصغير حجم الرؤوس الحربية.

وأضافت الصحيفة اليابانية دون ذكر مصادر، أن هذا مقارنة بالتقييم الذي ورد في تقرير العام الماضي والذي قالت فيه الحكومة إنه من المحتمل أن كوريا الشمالية حققت تصغيرا.

Advertisements

وقال يوميوري إن التقرير، الذي سيتم اعتماده في اجتماع لمجلس الوزراء في منتصف سبتمبر، سيحافظ على التقييم القائل بأن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية تشكل "تهديداً خطيراً ووشيكاً".

وقال فيبين نارانج، خبير الشؤون النووية في كوريا الشمالية، إن قدرة كوريا الشمالية على صنع رؤوس حربية نووية صغيرة بدرجة كافية لتناسب صواريخها الباليستية، كانت مقبولة على نطاق واسع منذ عدة سنوات، لكن التقرير الياباني يسلط الضوء على عدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي التي تهدف إلى تقليص البرنامج. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

كما تابع: "إن اليابان هي الأكثر تهديداً، وربما الهدف الرئيسي لمثل هذه القدرة لذا فإن الاعتراف الصريح يؤكد على مخاوف طوكيو الحادة من أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية مستمر في النمو بلا هوادة مع عدم وجود خطة متوقعة لإبطاء نموها، ناهيك عن القضاء عليها".