كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارة أمريكية تستهدف عناصر القاعدة بين مأرب والبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "سكاي نيوز عربية"، إن غارة أميركية استهدفت موقعاً لعناصر تنظيم القاعدة في منطقة المشيريف على الحدود بين محافظتي البيضاء ومأرب .

ووفقاً لمصادر يمنية فإن الغارة استهدفت الموقع الذي كان يتحصن فيه عناصر القاعدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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وكانت الولايات المتحدة قد بدأت عمليات منذ يناير 2016 باستهداف عناصر تنظيم القاعدة حين قامت بعملية إنزال جوي، وصفت بالعملية النوعية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وتواصلت العمليات الأمريكية باستهداف المتطرفين في محافظات مأرب والجوف والبيضاء.