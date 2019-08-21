كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يحذف 4 أصفار من الريال الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، مشروع قانون إلى البرلمان لحذف أربعة أصفار من قيمة عملة الدولة التي تعاني من آثار عقوبات مالية صارمة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن وكالات أنباء شبه رسمية إن روحاني سيرسل مشروع القانون إلى البرلمان للنظر فيه على عجل.

وتعثر الريال الإيراني بسبب آثار العقوبات الأميركية المكثفة على البلاد، منذ قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي قبل أكثر من عام.

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وبلغت قيمة الدولار الواحد في أسواق التداول اليوم 116500 ريال.

وعند التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، كانت قيمة الدولار 32 ألف ريال، لكن العقوبات الأميركية الأخيرة جعلته يتدهور كثيرا.

وكانت الحكومة الإيرانية أقرت في مطلع أغسطس الجاري حذف 4 أصفار من الريال، واعتماد "التومان" عملة بديلة.

ويعتبر مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوة ستجعل العملة الإيرانية "أكثر فاعلية"، على حد قولهم.