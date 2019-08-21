كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندى يناقش مع نظيره البريطانى الوضع فى كشمير بعد مظاهرات لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تحدث إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون بشأن المظاهرات العنيفة التي دارت حول كشمير خارج السفارة الهندية في لندن.

وتظاهر الآلاف من الناس، كثير منهم يلوحون بالأعلام الباكستانية والكشميرية، خارج السفارة الأسبوع الماضي، في يوم استقلال الهند، ضد انسحاب مودي من وضع كشمير الخاص.

وقال أنصار مودي وأعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، إن المتظاهرين هاجموا النساء والأطفال الهنود بالزجاجات والبيض، وفشلت السلطات البريطانية في منعهم.

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وقال مودي في مكالمة هاتفية مع جونسون يوم الثلاثاء، إن المصالح الخاصة تتابع أجندتها بوسائل عنيفة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "في هذا السياق، أشار إلى العنف والتخريب اللذين ارتكبتهما حشود كبيرة ضد المفوضية العليا للهند في لندن في يوم استقلال الهند الأخير".

وأضافت الوزارة: "يأسف رئيس الوزراء جونسون للحادث، وأكد أن جميع الخطوات الضرورية ستتخذ لضمان سلامة وأمن المفوضية العليا وموظفيها وزوارها".