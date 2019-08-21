كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النخالة": تجاوزنا الخوف وسنقاتل حتي يرحل الغزاه من فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زياد النخالة، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، إنه في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، نؤكد أننا تجاوزنا الخوف وتجاوزنا ال، حسابات الصغيرة وسنقاتل حتى يرحل الغزاة من ديارنا وسنسعي بكل ما أوتينا من قوة حتي نحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.



مشيرا إلي أنه لابد من التصدي لكل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلية، والتي تسعي لهدم المسجد الأقصي.