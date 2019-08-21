كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنو دولة عربية يمكنهم دخول روسيا من دون "فيزا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات موقع Passportindex أن حملة جواز السفر الإماراتي يمكنهم دخول روسيا بغرض الزيارة لمدة 90 يوما دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية حكومية وقعتها موسكو وأبوظبي بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرات السفر، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 17 فبراير الجاري.

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ووفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية في فبراير الماضي فإن "مواطني روسيا والإمارات الذين يمتلكون جوازات سفر صالحة وليس لديهم نية للعمل أو الدراسة أو الإقامة على أراضي إحدى الدولتين يعفون من نظام التأشيرة ويكون لهم الحق في الدخول أو الإقامة أو العبور عبر أراضي الدولة الأخرى دون تأشيرة لمدة 90 يوما".

ويعتبر الجواز الإماراتي من أقوى جوازات السفر في العالم، حيث يمكن لحملته دخول 117 دولة من دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، و59 دولة يمكن الحصول على التأشيرة لدى الوصول أو عبر الأنترنت.