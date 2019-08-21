كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الصينى يرفض زواج المثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث بإسم البرلمان الصينى اليوم الأربعاء، إنّ قصر الزواج على العلاقة بين الرجل والمرأة سيظل هو الموقف القانوني للصين، مستبعداً اتباع تايوان المجاورة في السماح بزواج المثليين، على الرغم من ضغوط الناشطين.

ووفقاً لوكالة رويترز، أقرّ البرلمان التايواني مشروع قانون في مايو لزواج المثليين بعد سنوات من الجدل الدائر حول المساواة في الزواج التي قسمت الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والديمقراطية.

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ولدى الصين، التي تدعي تايوان كإقليم تابع لها، مشهد مثلي الجنس مزدهر في المدن الكبرى، ولكن لم تكن هناك إشارة تذكر على أن الحزب الشيوعي الحاكم سيشرع زواج المثليين.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الصين ستقرن زواج المثليين، قال زانج تيوي، المتحدث بإسم لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، إن القانون الصيني يسمح فقط بالزواج بين رجل وامرأة، وأضاف "هذه القاعدة تتناسب مع الوضع الوطني لبلدنا والتقاليد التاريخية والثقافية.. على حد علمي، فإن الغالبية العظمى من دول العالم لا تعترف بتشريع الزواج المثلي".

واقترح المشرعون الصينيون الفرديون من حين لآخر خلال السنوات القليلة الماضية، اتخاذ تدابير خلال الاجتماع السنوي للبرلمان ذي الطابع المطاطي إلى حد كبير كل مارس لإضفاء الشرعية على زواج المثليين، دون نجاح.