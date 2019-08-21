كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاضي قضاة فلسطين يطالب العرب بشد الرحال لحماية الأقصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، الشعوب العربية والمسلمين بكافية إرجاء العالم بشد الرحال إلى الأقصى وحمايته من حريق جديد، مؤكدا علي أن الشعب الفلسطيني لن نسمح بالمساس به سواء بالهدم أو التقسيم.

وأضاف أن جريمة حريق المسجد الأقصى يجب أن تكون ناقوس خطر، يدق على الأمة الإسلامية فبعد نصف قرن من الجريمة الإرهابية، ما زال الخطر يحيط بالمسجد الأقصى من كل جانب، وإن كان هذه المرة خطرًا أشد من خطر الحريق، فهو يهدد اليوم بنيان المسجد وساحاته بسبب الحفريات أسفل المسجد والأنفاق التي تقوم بها دولة الاحتلال، أو من خلال استمرار الاقتحامات اليومية، وتدنيس المسجد من قبل المتطرفين المستوطنين؛ تمهيدًا لفرض عملية التقسيم الزماني والمكاني، كخطوة أخيرة على طريق عملية التهويد والتهجير بحق المدينة المقدسة وأهلها.