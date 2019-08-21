كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: لم تقع اشتباكات جدية قرب خان شيخون السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر عسكري سوري، اليوم الاربعاء، أنه لم ترد أنباء عن اشتباكات خطيرة بين الجيش السوري ومسلحين في محيط مدينة خان شيخون في محافظة إدلب التي يحتلها الإرهابيون في سوريا حتى الآن.

وقال المصدر: "لم تحدث تغييرات حول خان شيخون، فلا يزال الجيش السوري على مشارف المدينة. وكانت عمليات الجيش السوري تقتصر على قصف مواقع المسلحين ليلاً".

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وقد قال مصدر عسكري في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الجيش السوري قطع طريق الإمداد للإرهابيين المرتبطين بجماعة جبهة النصرة السابقة الإرهابية في محافظة حماة، مما أغلق الطريق من خان شيخون في إدلب المجاورة.

وأضاف المصدر، أن القوات السورية اتخذت مواقع رئيسية على المشارف الشمالية للمدينة.