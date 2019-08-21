كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب أنقرة بوقف أي أنشطة غير قانونية قبالة قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات التركية، اليوم، إلى الكف فوراً عن القيام بـ"أي أنشطة غير قانونية" في المياه الإقليمية قبالة سواحل قبرص وإبعاد سفينة التنقيب عن النفط "يافوز" عن المنطقة، وفقاً لما نشرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

وتتواجد بالفعل ثلاث سفن تنقيب تركية في المنطقة، وهي "يافوز" و"الفاتح" وسفينة الأبحاث "بارباروس". وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس أن سفينة تركية رابعة، وهي سفينة الأبحاث "أوروك ريس"، في طريقها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة.

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وذكرت الخارجية الأمريكية أن "هذه الخطوة الاستفزازية تثير التوترات"، مضيفة أن قبرص وحدها، من خلال حكومتها، يمكنها الموافقة على أنشطة مثل التنقيب والحفر داخل المياه الإقليمية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن تنمية الموارد في شرق البحر المتوسط يجب أن تعزز التعاون، وتوفر الأساس لأمن الطاقة الدائم والازدهار الاقتصادي.