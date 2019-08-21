كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سلامة المرور والسير… ما هي أكثر الطرقات دموية في دول الاتحاد الأوروبي؟

كشفت بيانات نشرها مجلس سلامة النقل الأوروبي (ETSC) أن بلدان أوروبا الشرقية لديها أكبر عدد من الوفيات على الطرقات في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، غير أن العدد الإجمالي لضحايا حوادث الطرقات في جميع أنحاء الكتلة الأوروبية سجل انخفضا إلى النصف خلال العقدين الماضيين.

ووفقًا لأرقام المجلس قتل ما يزيد قليلاً عن 25 ألف شخص على طرق الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مقارنة بأكثر من 55 ألفا خلال حوادث المرور في العام 2001، حيث كانت الطرق في دول البلطيق خطيرة بشكل خاص حيث سجلت كل من ليتوانيا ولاتفيا 236 و202 وفاة على التوالي لكل مليون نسمة، وهي أعلى نسبة في الكتلة. لكن بعد مرور 17 عامًا، حققت الدولتان أفضل تقدم في سلامة وأمن الطرقات بين دول الاتحاد الأوروبي.

التحسن الكبير في لاتفيا لم يكن كافياً لأن يستمر، حيث كانت الدولة واحدة من أسوأ الدول في الاتحاد الأوروبي العام الماضي من حيث عدد الوفيات على الطرقات وسجلت 77 حالة وفاة لكل مليون نسمة، نفس النسبة ظهرت كذلك في المجر.

وكانت طرق رومانيا أكثر الطرق الدموية بـ 96 حالة وفاة لكل مليون نسمة في الاتحاد الأوروبي تليها بلغاريا بـ 87 حالة وفاة لكل مليون نسمة. وعلى الرغم من أن الطرقات الأكثر خطورة في رومانيا وبلغاريا إلا أن عدد الوفيات في الدولتين إنخفض بنسبة 23.8 في المئة و 39.6 في المائة على التوالي على مدار السنوات الماضية.

Advertisements

وفي الواقع، لم تصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى هذا الحد على مدار العامين الماضيين. كما تعدت 5 دول المائة وفاة عن كل مليون نسمة في العام 2010 و21 دولة في العام 2001.

وتراجع عدد الوفيات على الطلاقات في المملكة المتحدة منذ العام 2001 بمقدار النصف وأصبحت بريطانيا رفقة السويد أكثر دول الاتحاد الأوروبي أماناً على الطرقات، حيث سجلت الأولى 28 حالة وفاة لكل مليون نسمة، فيما بلغ عدد الوفيات في الثانية 32 حالة لكل مليون نسمة. واحتلت كل من أيرلندا والدنمارك المركز الثالث بـ 30 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

في المقابل، تعد جزيرة مالطا، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي شهدت ارتفاعًا في نسبة الوفيات على الطرقات بـ 12.5 في المائة خلال الفترة ما بين 2001 و2018، بحسب موقع يورو نيوز.