رونالدو يعلم ابنه درسا في الحياة..اصطحبه إلى الحي والمنزل الذي عاش فيه الفقر ومرارة الحياة

اختار نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن يعلمه ابنه درسا في الحياة، عبر اصطحابه للمكان الذي نشأ فيه، وذاق فيه طعم الفقر ومرارته، ليرسخ لديه فكرة أن حياة الرفاهية لا تأتي صدقة، وإنما عبر العمل والتضحيات والمعاناة.

وصرح رونالدو، في مقابلة تلفزيونية في قناة برتغالية، مؤخرا، أن ابنه كريستيانو جينيور، صدم عندما شاهد المنزل الذي عاش فيه والده طفولته وبقي مذهولا غير مصدق لكلامه.

وقال رونالدو أن ابنه خاطبه بعد دخولهما غرفته في منزله القديم: “هل كنت تعيش هنا يا أبي؟”، مبرزا أنه لم يصدق أن هذا كان منزل والده الذي يملك الآن ثروة هائلة.

وأبرز رونالدو أنه يحاول أن يعلم ابنه درسا مفاده أن الرفاهية والسيارات والأموال لا يأتون صدفة، بل هناك عمل كبير، ومعاناة وتضحيات ورائهم.

ويتحدث رونالدو عن منزله الذي عاش فيه قبل سن 12 سنة في جزيرة ماديرا، قبل أن يغادره إلى العاصمة لشبونة للانضمام إلى أكادميتها فريقها سبورتينغ لشبونة.