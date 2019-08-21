الألعاب الإفريقية.. “لبؤات الأطلس” يحققن ثاني انتصارفي المجموعة الأولى

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعته مساء أمس الثلاثاء، بمنتخب غينيا الاستوائية.

وتدخل هذه المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أبو بكر عمار، بمدينة سلا لحساب اليوم الثاني عن المجموعة الأولى من دورة الألعاب الإفريقية.

ووقع الهدف الأول للنخبة الوطنية اللاعبة سلمى ستيتن في الدقيقة 60 ، بينما سجلت اللاعبة صوفيا بوفتيني الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، قد فاز على المنتخب الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الأول من هذه المنافسات علما أنه سيواجه يوم الجمعة 23 غشت 2019 المنتخب المالي في مقابلته الأخيرة عن هذه المجموعة.