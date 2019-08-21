نقص فيتامين "د" بمرحلة الطفولة يزيد من السلوك العدواني للمراهقين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحالت دراسة أميركية حديثة النشر، جزءا من السلوك العدواني الذي تتسم به شخصيات مراهقين كثر، إلى النقص في مستويات فيتامين "د" في أجسادهم في مرحلة الطفولة المتوسطة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أُجريت في جامعة ميشيغان الأميركية، أن هذا النقص قد يؤدي أيضا إلى اضطرابات المزاج القلق والاكتئاب في مرحلة المراهقة.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم، في العدد الأخير من الدورية العلمية، "مجلة التغذية" (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية).

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 3202 من الأطفال في المرحلة الابتدائية، وكانت أعمارهم تتراوح بين 5-12 عاما.

وحصل الباحثون على معلومات عن عادات الأطفال اليومية ومستوى تعليم الأم والوزن والطول، فضلا عن حالة الأمن الغذائي للأسرة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى أخذ عينات الدم لفحص مستويات فيتامين "د" لدى المشاركين.

وبعد حوالي 6 سنوات، عندما كان الأطفال في عمر 11-18 عاما، أجرى الباحثون مقابلات متابعة شخصية، لتقييم سلوك الأطفال من خلال استبيانات تم إعطاؤها للأطفال أنفسهم وأولياء أمورهم.

Advertisements

وكان الأطفال الذين عانوا من نقص مستويات فيتامين "د" في المرحلة الابتدائية، لديهم احتمالات أكبر للميل للسلوك العدواني، وكسر القواعد، واضطرابات المزاج والقلق والاكتئاب خلال فترة المراهقة، مقارنة مع الأطفال الذين لديهم مستويات أعلى من هذا الفيتامين.

وقال قائد فريق البحث، إدواردو فيلامور: "يبدو أن الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين 'د' خلال سنوات الدراسة الابتدائية يسجلون درجات أعلى في الاختبارات التي تقيس مشاكل السلوك عند بلوغهم سن المراهقة".

وأضاف أن "نقص فيتامين 'د' يرتبط بمشاكل الصحة العقلية الأخرى في مرحلة البلوغ، بما في ذلك الاكتئاب وانفصام الشخصية.

يذكر أن الشمس هي المصدر الأول والآمن لفيتامين "د"، فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين.

كما يمكن تعويض نقص فيتامين "د" بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكملات هذا الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.

ويستخدم الجسم فيتامين "د" للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين قد يرفع خطر إصابة الأشخاص بهشاشة وتشوهات العظام، والسرطان والالتهابات، وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.